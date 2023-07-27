“وزارة التربية الليبية” توضح عملية عرض أوراق الإجابات الصحيحة

الوطن| رصد

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية، عملية عرض أوراق الإجابات الصحيحة، وعدد الدرجات المتحصل عليها التلميذ بالإضافة إلى الدرجات التَّعويضية إن وجدت.

وبينت الوزارة أن العملية تتم من خلال خانة عرض أوراق الإجابة المخصصة للطلبة، وبامكانهم الاطلاع على أوراق الإجابة، ومراجعة إجابتهم،ومقارنتها بالإجابة الصحيحة، إذ تُرمز (ط) إلى إجابة التلميذ، فيما تُرمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة.

وذكرت أن أي طالب لديه طعن، عليه التوجه إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التَّربية والتَّعليم التي يتبعها، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية دوام يوم الأحد المُقبل.

وشددت على أنه لن يتم قُبُول أي طعن بعد التاريخ المشار إليه، إذ سيتم إحالة الطعون إن وجدت، من مكاتب الاِمتحانات بالبلدِيات إلى المركز الوطني للامتحانات للنَّظر والبت فيها خِلال يومين على أقصى تقدير