“تعليم الدبيبة” تطالب بعدم تسجيل الطلبة غير الليبيين بالمدارس العامة والخاصة

طالبت وزارة التربية والتعليم الحكومة المنتهية المراقبات التعليمية بعدم تسجيل أو تمكين أي تلميذ أو طالب غير ليبي للدراسة بالمدارس العامة أو الخاصة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ما لم يحضر رسالة تنسيب تلميذ أو طالب وافد من مكتب الامتحانات المختص بمراقبة التربية والتعليم موجه لمدير المدرسة بقبوله وِفق النموذج المُعد لذلك.

وجاء القرار في بيانٍ اصدارته الوزارة، بعد قيام بعض مديري المدارس بقبول وتمكين التلاميذ والطلاب غير الليبيين للدراسة بالمدارس العامة والخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي دون إحضار رسالة تنسيب تلميذ أو طالب وافد من مكتب الامتحانات.

وأشار البيان أنه ونظرًا لما تقره التشريعات بأن حق التعليم مكفول لأي طفل مقيم بالدولة الليبية، يجب تمكينهم من الدراسة وفق اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

كما وضح البيان ضرورة قيام الطلبة الوافدين الذين يختارون الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي العام، بأخذ تعهدٍ كتابي على ولي أمر الطالب بتسديد رسوم الدراسة بالمدرسة العامة إلى حين صدور قرار من وزير التربية والتعليم.

وذلك وفقا للمادة الـ5 من اللائحة رقم 1013 لسنة 2022م، التي تشير إلى أن “التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع مجاني لغير الليبيين ويصدر بالرسوم الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي لغير الليبيين قرار من وزير التربية والتعليم بناء على مقترح من مدير إدارة التعليم الثانوي“، كما أكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم إحالة مديري المدارس المخالفين لما ورد إلى المساءلة القانونية.