غوقة: مجلس النواب يتدخل بشكل سافر في أعمال السلطة القضائية

رأى نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبدالحفيظ غوقة، أنه “طبقاً لحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الأخير الذي ألغى التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون نظام القضاء وجعل المجلس الأعلى للقضاء يتكون من رئيس التفتيش ونائبه العام بعد أن عدل قانون نظام القضاء الحكم، فإن رئيس المحكمة العليا هو من يصبح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهذا هو مفهوم الإلغاء للمادة الثانية من التعديل في عام 2021”.

وأوضح غوقة أن “ذلك يعني وجود إشكالية ما بين المجلس الأعلى للقضاء الذي رفض حكم الدائرة الدستورية وما بين المحكمة العليا، وما كنا نتمنى أن يحدث الخلاف والصدام، لكن التعديلات على قانون نظام القضاء هو ما أدى بنا إلى هذا الوضع وكذلك التدخل السافر من قبل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية”.

وأشار غوقة إلى أنه “على رغم سوء الأجواء السياسية والانقسام الحاصل في البلاد والمؤسسات كافة إلا أن مؤسسة القضاء ظلت راسخة وشامخة”، معتقداً أن “الداعي لتعطيل أو تعليق أعمال الدائرة الدستورية مرده عدم الخوض في المسائل السياسية وحتى لا يتخذ السياسيون الدائرة الدستورية مطية ليحققوا منها أغراضهم”.