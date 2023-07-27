13 أغسطس موعد امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ستبدأ في 13 أغسطس.

كما أصدر وزير التَّربية والتَّعليم موسى المقريف قرارا يقضي بإجراء اِمتحانات الدور الثاني لِجميع طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الراسبين في أكثر من 3 مواد دراسية خلال الدور الأول، للعام الدِّراسي 2022 – 2023م.

وينص القرار رقم 1049 لِسنة 2023م بأن “يعقد امتحان دور ثان لجميع طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للراسبين في الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 بمن فيهم الراسبين في أكثر من ثلاث مواد دراسية.