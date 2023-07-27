السفير الإيطالي يجري زيارة لبلدية بنغازي ويطلع على المشاريع والأعمال التي تقوم بها الحكومة الإيطالية

ليبيا – قام سفير دولة إيطاليا “جيانلوكا البيريني” رفقة القُنصل العام لدولة إيطاليا” فرانشيسكو دي لويجي” بزيارة لبلدية بنغازي أمس الأربعاء التقى خلالها رئيس المجلس البلدي بنغازي صقر بوجواري.

وحضر اللقاء بحسب المكتب الاعلامي التابع للبلدية وكيل الديوان ناصر الأوجلي ومدير مكتب رئيس المجلس التسعيري يوسف الزواوي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة والمُستشار الفني بمكتب بنغازي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق عبدالواحد الكاديكي.

وتم خلال اللقاء مُناقشة سُبل تفعيل التعاون الإقتصادي للقطاع الخاص والعمل على تشجيع المُبادرات في هذا الجانب وإمكانية العمل على زيارة وفد من رجال الأعمال الطليان لمدينة بنغازي ،إضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجال ترميم المباني التاريخية في المدينة وإمكانية العمل على فتح خط للطيران المُباشر بين مطار بنينا ومطار روما والتوسع في منح التأشيرات للمواطنين إضافة إلى تشجيع الشركات الإيطالية للعودة للعمل في مدينة بنغازي من خلال تهيئه الظروف لذلك .

كما تم خلال اللقاء استعراض المشاريع والأعمال التي تقوم بها الحكومة الإيطالية في مجالات التدريب والتطوير للعناصر المحلية بما يُعزز عمل البلدية وإنعكاسات الوضع السياسي القائم حالياً على عمل البلدية ومدى قُدرة البلدية على توفير الخدمات في ظل الوضع الراهن والأعمال والمشاريع التي يقوم بتنفيذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي ، وأهمية التنسيق المُشترك فيما يتعلق ببرنامج إعادة الإعمار والإستقرار في المدينة .

يُشار بأن زيارة “جيانلوكا البيريني” لبلدية بنغازي تُعتبر الأولى بعد تسلمه مهام عمله سفيراً لدولة إيطاليا في ليبيا خلال شهر يونيو 2023 م .

وأثنى السفير الايطالي على حُسن الإستقبال وتعاون وتجاوب البلدية المُستمر مع القُنصلية الإيطالية بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للطرفين .

وبدوره أشاد رئيس المجلس بتعاون دولة إيطاليا خاصة فيما يتعلق بدعم وتطوير القُدرات البشرية للبلدية في عدد من المجالات .