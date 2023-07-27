رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في القمة الإفريقية الروسية بسان بطرسبورغ

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الإفريقية الروسية، المنعقدة في مدينة سان بطرسبرج.

حضر في القمة عدد من قادة دول القارة الإفريقية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال الرئيس الروسي خلال افتتاح أعمال القمة، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

كما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزويد ست دول أفريقية بشحنات حبوب مجانية “في الأشهر المقبلة.

كما أكد بوتين، أنه في الأشهر المقبلة ستتمكن روسيا من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، على خلفية قلق دول أفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة.