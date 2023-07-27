وزير مواصلات الدبيبة: رفع الحظر الجوي جاء بعد جهودي

عقد صباح اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 م اجتماع بمكتب وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد سالم الشهوبي ضم كل من سفير ليبيا لدى الاتحاد الاوروبي ورئيس مصلحة الطيران المدني.

حيث تم مراجعة ملف العلاقة مع المفوضية الأوربية ووكالة سلامة الطيران الأوربية والإعداد للخطوات القادمة ، وقد أوضح الوزير اهمية اطلاع الجانب الأوربي على مستجدات الخطط التصحيحية الجاري تنفيذها، وما قامت به وزارة المواصلات من ترتيبات مع المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تستهدف معالجة القصور المسجل والايفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي.

من جانبه أكد السفير تعاون المفوضية الأوروبية واستعدادها للمساهمة في الشروع في بحث ومراجعة ما تم إنجازه من طرف الطيران المدني بشان متطلبات رفع الحظر الجوي.