مشاهدة مباراة الاهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي بث مباشر اليوم في البطولة العربية 2023 – تردد القناة الناقلة

يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره أهلي طرابلس الليبي مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس

تقام مباراة الهلال والأهلي الليبي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة والسابعة بتوقيت ليبيا ، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، على أن تذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موريتانيا ، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، وبينما في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي طرابلس والهلال السعودي اليوم في البطولة العربية 2023

(سيتم اضافة البث فور انطلاق المباراة)

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي طرابلس والهلال السعودي اليوم في البطولة العربية 2023، تنقل قناة SSC المشفرة مباريات البطولة العربية بشكل حصري، بالإضافة إلى قناة ليبيا الرياضية التي نقل مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية، لذا سنقدم لكم فيما يلي تردد قناة SSC، وقناة ليبيا الرياضية.

التشكيلة المتوقعة الأهلي طرابلس أمام الهلال السعودي

حارس المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: مؤيد جدور – أحمد التربي – منصور رزق – هيثم العيوني.

خط الوسط: عبد الرحمن الحنشي – على أبوعرقوب – كارمو – نور الدين القليب – محمد المنير.

الهجوم: أنيس السلتو.

التشكيلة المتوقعة الهلال أمام الأهلي طرابلس

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبن نيفيز – كاريلو – مصعب الجوير.

الهجوم: سالم الدوسري – عبدالله الحمدان – ميشيل ديلجادو.

وتوزعت الفرق المشاركة في الأدوار النهاية على أربع مجموعات وفق الآتي:

المجموعة الأولى: الصفاقصي التونسي، الشرطة العراقي، الترجي التونسي، اتحاد جدة السعودي.

المجموعة الثانية: السد القطري، الوداد المغربي، الأهلي طرابلس الليبي، والهلال السعودي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، الاتحاد المنستيري التونسي، النصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب رياضي بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي.

وتبلغ جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 5ر2 مليون دولار ، فيما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي على 150 ألف دولار، و يحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار.