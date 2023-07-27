المجلس الأعلى للقضاء: اقتحام مقرنا أساء لهيبة القضاء ومكانته الدولية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بياناً له اليوم الخميس، أدان فيه الهجمة الإعلامية التي وظفت للطعن في شرعية المجلس، مؤكداً أن اقتحام مقره جاء بصورة أساءت لهيبة القضاء ومكانته الدولية.

وشدد البيان، على أداء المجلس لرسالته والمهام المناطة به في طوق متين من العدالة في أجلى صورها وحتى في مواجهة من اقترفوا هذا العمل .

وتابع البيان:” نشيد بقوة موقف مجلس النواب الذي اضطلع بمهامه وتحمل المسؤولية في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها”.

وثمن البيان، عاليًا الحكمة الكبيرة التي تعامل بها مع هذا الحدث والحزم الذي غلب فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدة قضائه والنأي به عن المناكفات والأجندة السياسية الضيقة”.