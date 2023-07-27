الشويهدي: اتفقت لجنة (6+6) على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات

قال رئيس لجنة “6+6” عن البرلمان جلال الشويهدي، إنه يستحيل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين لذلك اتفقت لجنة (6+6) على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، ولا تستطيع أي دولة التدخل في هذا الشأن.

وأضاف الشويهدي أنه لا يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع أن البعثة الأممية لديها مطالب، ولجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلها.

وأشار الشويهدي إلى أن كل تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي فقاعات فارغة، إذ لا يمكنه التدخل في قرارات مجلسي النواب والدولة.