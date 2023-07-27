العرفي: باتيلي يعتقد أن الدبيبة جزء من الحل

بعد تحذير البعثة الأممية من الاستمرار في خارطة الطريق، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن باثيلي والدول الداعمة له يتحدثون صراحة أن الدبيبة شريك في الحل، ويجب الاتفاق معه حول خارطة الطريق.

أضاف في تصريحات صحفية أن الحل سيكون “ليبي ليبي” والقرار ليس أحادي الجانب، بل تم بالتوافق بين “النواب والدولة”، ودور البعثة صناعة تقارب بين المجلسين والمشكل الأساسي في ليبيا كان الاختلاف بينهما، واستطعنا حل الخلاف فيما بيننا، وسنصدر كأعضاء مجلس نواب بيانًا ردًا على البعثة الأممية وتدخلها في غير شؤونها.