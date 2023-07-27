برشان: على باثيلي أن يستقيل غير مأسوف عليه

بعد تحذير البعثة الأممية من الاستمرار في خارطة الطريق، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، وحيد برشان، إنه على باثيلي أن يكف عن هذا الأسلوب أو يستقيل غير مأسوف عليه.

أضاف في تصريحات صحفية أن باثيلي عمل على إفشال التوافق يتعارض مع مهمته كممثل أممي ومصلحة ليبيا، و تجارب باثيلي السياسية الفاشلة معروفة ولا نريد استردها لليبيا.

وتابع “باثيلي مجرد داعم للحراك السياسي الليبي بين أهم مؤسستين منتخبين يمثلون كل الأطراف الليبية، وهذا الاتفاق يحصل أول مرة في عهد النظام الجديد، ومخرجات “6+6″ متفق عليها بنسبة كبيرة من الشرائح السياسية و أي شريحة لن توافق على كل شيء، وهذه هي سياسة التوافق أن تحصل على الممكن في مصلحة الوطن”.