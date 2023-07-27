حماد يوجه بإحالة مخصصات البلدياتلوزارة الحكم المحلي

وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء بصرفها.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة إلى مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة بنغازي للاطلاع على سير العمل في الوزارة بعد افتتاح المقر الجديد الخاص بالوزارة.

وأكد حماد ضرورة اتجاه كافة الوزرات إلى توطين العمل الحكومي داخل المدن والمناطق لتقديم الخدمات للمواطنين كما شدد على ضرورة تواصل الوزارة وتقديم خدماتها لكل البلديات دون استثناء وتلبية نواقصها

وأثنى رئيس الحكومة على مجهودات وزير الحكم المحلي في توطين عمل الوزارة بكافة إدارتها في مقرها الجديد وتخصيص مقر خاص لرئاسة جهاز الحرس البلدي بهدف تسهيل التواصل مع كافة الجهات وتواصل المواطنين مع الوزارة.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للبلديات التي نجحت في انتخاب مجالسها البلدية، مؤكدا ضرورة احترام أحكام القضاء في باقي البلديات التي صدرت بها أحكام قضائية.

وأوضح وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، لرئيس الوزراء، أهمية واختصاصات وزارة الحكم المحلي والبلديات والأجهزة التابعة لها وتواصل الوزارة مع كافة البلديات البالغ عددها 43 بلدية في المنطقة الشرقية، و23 بلدية في المنطقة الجنوبية، و62 بلدية في المنطقة الغربية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الاصحاح البيئي، وشركات الخدمات العامة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر مصادف على توجه الوزارة لتنسيق اجتماع دوري مع كافة البلديات للاستماع إلى العراقيل والمشاكل التي تواجههم في تقديم خدماتهم للمواطنين.