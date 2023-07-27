وزارة التربية والتعليم تُحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن يوم 3 سبتمبر المقبل، سيكون موعداً لبدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 – 2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف القرار رقم (1046) لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 – 2024،.

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي يوم 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي خلال الفترة من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو. وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو. وتكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.

في حين يبدأ الاكتتاب العام للعام الدراسي 2024 – 2025 خلال شهر أغسطس، وتبدأ السنة الدراسية في العام الدراسي بعد القادم في الأول من سبتمبر 2024.