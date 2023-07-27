السادسة بسوق الانتقالات.. الأهلي بنغازي يضم قائد الاتحاد المصراتي

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، الأربعاء، رسميا ضم قائد الاتحاد المصراتي أحمد فكرون.

وكشف الأهلي عن الصفقة، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، حيث كتب: “ليس كل من يدخل المطار يخرج بمراده.. قائد الاتحاد المصراتي أحمد فكرون أهلاوي”.

وتعد صفقة فكرون هي السادسة للجزارة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث سبق وأعلن عن ضم طلحة رزق، وصهيب بن سليمان، وجاسم الخامس، وحمادي جادالله، وعبد الله داقو.

ويسعى الأهلي بنغازي لعقد صفقات مميزه تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها دوري أبطال إفريقيا والدوري الليبي الممتاز.