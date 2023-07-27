وزير الداخلية يبحث مع سفير تونس مشكلات الحدود المشتركة

بحث وزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي المشكلات التي حدثت بالحدود الليبية التونسية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير اليوم الخميس بحث بعض المشاكل التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود الليبية التونسية واقتراح الحلول والمعالجات لها بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم ليبيا وتونس خاصةً فيما يتعلق بملف المهاجرين غير الشرعيين.