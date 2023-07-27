اقعيم يبحث الأوضاع الأمنية بمنطقة الجبل الأخضر

العنوان-طرابلس

عقد وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، اليوم الخميس، اجتماعا مع مدير أمن البيضاء ورئيس الغرفة الأمنية مناطق الجبل الأخضر اللواء خالد البسطة.

وبحسب بيان مديرية أمن البيضاء، تم خلال الاجتماع، استطلاع الآراء حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الجبل الأخضر وكيفية التعزيز الأمني فيها وتكثيف الجهود الأمنية، والتعاون مع كافة الأجهزة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

ويأتي ذلك عقب يوم من زيارة وَزير الدَّاخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، رفقة مُدير مكتبه وَمُدير الإدارة العَامة للدعم المركزي إلى بلديّة البيضاء أمس الثلاثاء.

وَتمَّ خِلال الزيارة اِفتتاح مقر البحث الجنائي، وَزيارة مُديريِّة الأمن، وَقسم شُرطة النجدة، وَمركز المدينة التَابع للمُديريِّة، حيِّث عُقِدَ اجتماعٌ معَ مُدير الأمن وَمُدراء الإدارات وَالأجهزة الأمنية بِالبلديِّة.