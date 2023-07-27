في تصريحات جديدة.. أبو عبـيدة الـزاوي يرد على اتهامات الغرياني للحراك الجديد

أكد شعبان هدية المعروف بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة ثوار ليبيا سابقًا أن حراك “انتفاضة الحسم” لا علاقة له بالجماعات المسلحة، مطالبًا بتغيير الوضع بعيدًا عن الاقتتال.

وفي وقت سابق، هاجم المفتي العام لدولة ليبيا الدكتور الصادق الغرياني، الحراك الذي أعلن عنه شعبان هدية “أبو عبيدة الزاوي” الذي دعا فيه لمظاهرات يوم 27 يوليو تحت اسم حراك انتفاضة الحسم لإنقاذ ليبيا .

وقال الغرياني ان هذا الحراك مشبوه وهدفه اسقاط حكومة الدبيبة لأنها تريد الانتخابات وقد يكون ورائه حفتر ومخابراته.

وفي السياق، قال الزاوي في تصريحات صحفية، أن الصادق الغرياني لديه رؤية ضبابية عن الحراك، مؤكدًا الاتمرار في الحراك السلمي بعيدًا عن الحرب.

وأضاف الزاوي قائلًا :”الزاوية احتضنت حراكًا شعبيًا بعد الاتفاق مع جميع المناطق ودخول البلاد في مرحلة الانسداد السياسي” .

وتابع الزاوي :”خروجنا في الحراك أمر اضطراري للمطالبة بحقوقنا والخروج من المأزق الراهن”.

وقال الزاوي :”لا أمل في الأجسام السياسية الحالية ونُطالب بتسليم السلطة بشكل سلمي للإصلاح”.

واكمل الزاوي قائلًا :”لا أظن أن حكومة الوحدة ستستخدم القوة ضد المواطنين العُزل المطالبين بحقوقهم”.