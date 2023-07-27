شعبان هدية: حراك 27 يوليو لا علاقة له بالجماعات المسلحة والغرياني لديه رؤية ضبابية حوله

العنوان

قال شعبان هدية قائد ما أطلق عليه “حراك 27 يوليو” اليوم الخميس، إن الحراك الداعي إلى التغيير لإنقاذ ليبيا لا علاقة له بالجماعات المسلحة، وإنما مطلبه هو تغيير الوضع بعيدا عن الاقتتال.

وأضاف هدية المعروف بـ “أبوعبيدة الزاوي” في مقابلة على تلفزيون المسار، أن الزاوية احتضنت حراكا شعبيا بعد الاتفاق مع جميع المناطق ودخول البلاد في مرحلة الانسداد السياسي والفساد.

وقال هدية، إن “خروجنا في الحراك أمر اضطراري للمطالبة بحقوقنا والخروج من المأزق الراهن”.

وحول تصريحات الصادق الغرياني، بشأن الحراك، قال هدية إن الغرياني “لديه رؤية ضبابية عن الحراك وسنستمر في حراكنا السلمي ونحن لا نريد الحرب”.

وكان الغرياني قد وصف الحراك بأنه “حراك مشبوه وهدفه إسقاط حكومة الدبيبة لأنها تريد الانتخابات وقد يكون ورائه حفتر ومخابراته”.

وقال هدية: “ندعو الليبيين للخروج إلى الميادين للمطالبة بحقوقهم ووقف الفساد والانفلات الأمني”. وأضاف: “لا أظن أن حكومة الوحدة ستستخدم القوة ضد المواطنين العزل المطالبين بحقوقهم”.

وقال: ” لا أمل من الأجسام السياسية الحالية ونطالب بتسليم السلطة بشكل سلمي للإصلاح”.