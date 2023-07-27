شعبان هدية: انتفاضتنا مستمرة وسننتزع حقوقنا في الميادين 

قال شعبان هدية المعروف بـ”أبو عبيدة الزاوي”، عن حراك “انتفاضة الحسم”، إن اجتماعاتنا في تأسيس هذه الانتفاضة كانت علانية، ليس فيها خفاء ولا سرية، و انتفاضتنا بعيدة عن لغة السلاح أو الحروب، ولن نسمح بأن يسيل فيها قطرة دماء واحد، وسننتزع الحقوق عن طريق الميادين.

أضاف في تصريحات تلفزيونية “انتفاضتنا شعبية وليس لها علاقة بأي مخابرات، أو أي أجندات غير الوطن، وهي انتفاضة الحزم والتغيير لإنقاذ ليبيا، وموعدنا اليوم الخميس. لن نسمح لأي قوة عسكرية أو سياسية أو مخابراتية خارجية أو داخلية أن تستغل الانتفاضة التي خرج فيها الشعب بأيدي الشعب”.

وتابع قائلًا “دعاوى البعض أن هذه الانتفاضة لصيقة ببعض التشكيلات المسلحة عارية عن الصحة، والمقصد منها تشويه الانتفاضة وتغيير مسارها، وخرجت علينا بعض الدعاوى ضد هذه الانتفاضة، إما هي عن حسن نية أو ضبابية في القصد أو بسوء نية”.