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شركة الكهرباء: وصول 182 محول إلى المخازن الرئيسية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 182 محول إلى مخازن الشركة الرئيسية ليتم بعد ذلك توزيعها على الإدارات الفنية المعنية بالمناطق حسب احتياجاتها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول 182 محول بأحجام مختلفة إلى مخازن الشركة الرئيسية، ليتم بعد ذلك توزيعها تباعاً على الإدارات الفنية المعنية بالمناطق حسب احتياجاتها للمساهمة في زيادة استقرار الشبكة الكهربائية .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المحولات تعد مخزونا يدعم شركة الكهرباء في إطار جهودها لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة ولضمان استمرارية التيار لكافة المواطنين .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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