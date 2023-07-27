مؤسسة النفط: استهلاك مليار و208 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليار و 208 مليون قدم مكعب.

وأكدت المؤسسة أن الشركة العامة للكهرباء استهلكت 1.009 مليار قدم مكعب من الغاز فيما استهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 125 مليون قدم مكعب واستهلك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 67 مليون قدم مكعب من الغاز بينما بلغ حجم استهلاك مصانع الأسمنت 7 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 208 ألف برميل يوميًا فيما بلغ إنتاج المكثفات 49 ألف برميل يوميًا.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 إلى 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.