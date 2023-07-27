الطرابلسي والسفير التونسي يناقشان مسألة المهاجرين العالقين على الحدود بين ليبيا وتونس

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ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، لواء عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، ملف المهاجرين غير القانونين العالقين على الحدود بين البلدين.

وقالت الداخلية إن الجانبان ناقشا بعض المشاكل التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود الليبية التونسية واقتراح الحلول والمعالجات لها بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

وكانت الداخلية قد قالت، في بيان الإثنين، إنه تم العثور على خمس جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في منطقة مقفرة بالقرب من الحدود بين ليبيا وتونس.

وأضافت الوزارة، أنه تم العثور على الجثث خلال دوريات قرب المناطق الحدودية مع تونس بين الظهرة وطويلة الرطبة.

ويقول المهاجرين الذي تم إنقاذهم من المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس إلى السلطات التونسية نقلتهم من صفاقس إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا.