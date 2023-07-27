سمبل فلاينغ: ارتياح رسمي إيطالي لعودة الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا

ليبيا – تناول تقرير ميداني لموقع أخبار الملاحة الجوية الدولية “سمبل فلاينغ” حدث هبوط أول رحلة طيران مباشرة بين إيطاليا وليبيا بعد توقف دام قرابة الـ10 أعوام.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن رئيس سلطة مطارات روما “فينسينزو نونزياتا” قوله:”فخورون حقا برؤية كيف أن مطار ليوناردو دافنشي في روما فيوميتشينو يمثل مرة أخرى تقاطعا أساسيا للطرق الدولية الحاسمة لربط بلدنا في سيناريو البحر الأبيض المتوسط.”

وقالت رئيسة شركة “إيناف سبا” لخدمات الملاحة الجوية المدنية في المجال الجوي الإيطالي “أليساندرا بروني”:”سعداء للغاية لأننا ساهمنا بإعادة فتح هذا القسم الذي سيعيد التأكيد بعد فترة طويلة لتحقيق الاتصال المباشر مع ليبيا وقد شاركنا بالفعل في تحديث الحركة الجوية والبنى التحتية في كل من مطاري طرابلس ومعيتيقة”.

ترجمة المرصد – خاص