أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بضرورة تشكيل فريق عمل بين الداخلية والخارجية ورئاسة الأركان العامة لتنسيق العمل في إطار التعامل مع المهاجرين القادمين من تونس نحو ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة لمتابعة الوضع الأمني على الحدود الليبية التونسية، وأوضاع المهاجرين الأفارقة الموجودين بالحدود، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الخارجية امحمد زيدان، ورئيس أركان حرس الحدود، وآمر اللواء 19، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الداخلية والخارجية.

كما شدد الدبيبة، على جهاز حرس الحدود واللواء 19 بضرورة التعامل الإنساني مع المهاجرين، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مع ضرورة الالتزام بعدم تسربهم إلى الدولة الليبية، وضرورة التنسيق مع تونس في إرجاعهم لدولهم، وتكفل ليبيا بكافة الإجراءات اللوجستية اللازمة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية تجاه ملف الهجرة في كافة التفاصيل المتعلقة به.

ويأتي اجتماع الدبيبة في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الليبية التونسية تزايداً في عدد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا، وسط اتهامات لتونس بـ”تعمد” إبعادهم نحو ليبيا.

ويشكل ملف الهجرة تحدياً كبيراً للحكومة الليبية، التي تسعى إلى معالجة هذا الملف من خلال الجهود المحلية والتنسيق المكثف مع الدول المجاورة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمهاجرين.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار

The post مأساة المهاجرين على حدود تونس.. الدبيبة يأمر بتشكيل فريق للتعامل مع المهاجرين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار