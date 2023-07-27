“إدارة المشروعات” بوزارة الموارد المائية الليبية تبدأ بتنفيذ شبكات مياه بمدينة اجدابيا

الوطن| رصد

وضع وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، استراتيجية طموحة وواعية لتطوير خدمات الوزارة ومنها العمل على شبكات المياه وتوصيل الإمداد المائي والصرف الصحي لكل الأحياء السكانية.

وأوضحت الوزارة أنها ساعية وفق المتاح من إمكانيات لتحقيق هدفها الاسمى وهو الرفع من كفاءة عمل شبكات المياه ، وإدخال التطوير واستحداث شبكات جديدة ذات مواصفات عالية، وصولا لرفع المعاناة عن المواطن .

هذا و تعاقدت الوزارة من خلال ادارة المشروعات على تنفيذ مشروع لتوصيل المياه الى حي الفلوجة بمدينة اجدابيا، بعد صدور قرار رئيس الحكومة الليبية اسامة حماد .

ويذكر أن إدارة المشروعات بالوزارة تعمل حالياً على شقي الدراسة الميدانية و استكمال الموافقات الخاصة بتنفيذ المشروع، و تبشر الوزارة سكان الحي أنه العمل في إنجازه سينطلق خلال ايام قليلة.