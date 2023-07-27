برلمانيان: بعض الدول تعرقل التوافق الليبي على خارطة الطريق وتشكيل حكومة واحدة

سبوتنيك – قال برلمانيان ليبيان، إن البعثة الأممية تعرقل التوافق الليبي، وأنها لن تدعم خارطة الطريق التي فتح بموجبها البرلمان الباب للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة بالتوافق مع المجلس الأعلى لدولة.

ويرى البرلمانيان أن المجتمع دولي لن يساند الخطوة التي تهدف لتشكيل حكومة موحدة من شأنها تشكيل حكومة واحدة تشرف على الانتخابات، التي لم يحدد موعدها بعد.

وفي وقت سابق اعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته في مدينة بنغازي، خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

ونص اعتماد خريطة الطريق على أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، على أن تحال هذه الملاحظات إلى لجنة “6+6” لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى التوافق النهائي، بالإضافة إلى:

تشكل حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزراء مع مراعاة المناطق الجغرافية.

يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوما من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

يشترط فيمن يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب، و10 من مجلس الدولة.

تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها.

في هذا الإطار، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن “الأطراف الليبية تدفع نحو ما من شأنه المضي قدما نحو الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “المجتمع الدولي يعرقل أي توافق ليبي- ليبي عبر البعثة الأممية الموجودة، والتي تدير الأزمة دون حلها، بل تعرقلها”.

من ناحيته قال البرلماني، عصام الجهاني، إن “خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان، شملت تشكيل لجنة “6+6″، وكذلك التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، يجب أن تستكمل بالتوافق النهائي على قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة واحدة يمكنها الإشراف على تنظيم الانتخابات”.

وأضاف الجهاني في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “البعثة الأممية تضع بعض العراقيل وكأنها أحد الأطراف في المعادلة السياسية في ليبيا، وأنها تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها، كما هو نهج المجتمع الدولي”.

وتابع: “الجهود التي تبذل في الوقت الراهن بين الأطراف الدولية، تهدف لوضع الحلول المحلية بتوافق بين الأطراف المعنية على تشكيل الحكومة، التي تحتاج للحصول على التأييد المحلي والدولي في آن واحد”.