اللواء “أبوزريبة” يفتتح مقر البحث الجنائي خلال زيارة إلى البيضاء

افتتح وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، رفقة مدير مكتبه ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي مقر البحث الجنائي في بلديّة البيضاء.

وزار أبوزريبة مديرية الأمن، وقسم شرطة النجدة، ومركز المدينة التابع للمديريِّة، حيث عقد اجتماع مع مُدير الأمن ومدراء الإدارات والأجهزة الأمنية بالبلدية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار زياراته الميدانية والتفقدية للجهات الأمنية في مختلف مناطق البلاد، وللاطلاع على سيّر العمل والتحديات التي تُواجه الأجهزة الأمنية في تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة، وتوفير أفضل الخدمات للمُواطنين والمقيمين في البلاد.