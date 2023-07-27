وزارة التعليم: 3 سبتمبر موعد بداية العام الدراسي الجديد

أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 1046 لِسنة 2023 ميلادي، بِشأن تحدِيد مواعيد الدِّراسة والاِمتحانات لِجميع المراحل التَّعليمية للعام الدِّراسي 2023 – 2024 ميلادي.

وأكدت وزارة التعليم أن 3 سبتمبر 2023 هو موعد بداية العام الدراسي وأن الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الأول تبدأ من 5 نوفمبر 2023 وحتى 16 نوفمبر 2023 وأن نهاية الفصل الدراسي الأول 21 ديسمبر 2023 بينما موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024.

وبحسب وزارة التعليم فإن عطلة نصف السنة تبدأ من 7 يناير 2024 وحتى 18 يناير 2024 فيما تقرر أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني 21 يناير 2024 بينما الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني تبدأ من 24 مارس 2024 وحتى 4 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تكون نهاية الفصل الدراسي الثاني 2 مايو 2024 فيما يتم إجراء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بداية من 5 يونيو 2024 إلى 16 مايو 2024 بينما امتحانات الدور الثاني من 23 يونيو 2024 إلى 4 يوليو 2024ومن المقرر أن تكون بداية العام الدراسي 2024 -2025 في الأول من سبتمبر 2024.