“حماد” يؤكد ضروررة توطين العمل الحكومي داخل المدن والمناطق لتقديم الخدمات للمواطنين

أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، زيارة إلى مقر وزارة الحكم المحلي البيبية بمدينة بنغازي للاطلاع على سير العمل في الوزارة بعد افتتاح المقر الجديد الخاص بالوزارة.

و التقى حماد بوزير الحكم المحلي سامي الضاوي و وكيل عام الوزارة أبوبكر امصادف، و وزير الموارد المائية محمد دومة، و رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، وأعضاء مجلس النواب يوسف العقوري و محمد الأفيرس.

و أثنى حماد على مجهودات وزير الحكم المحلي في توطين عمل الوزارة بكافة إدارتها في مقرها الجديد وتخصيص مقر خاص لرئاسة جهازالحرس البلدي بهدف تسهيل التواصل مع كافة الجهات وتواصل المواطنين مع الوزارة.

وأكد على ضرورة اتجاه كافة الوزرات إلى توطين العمل الحكومي داخل المدن والمناطق لتقديم الخدمات للمواطنين.

و هنأ حماد البلديات التي نجحت في انتخاب مجالسها البلدية، مؤكداً على ضرورة احترام أحكام القضاء في باقي البلديات التي صدرت بها أحكام قضائية.

وأكد على ضرورة تواصل الوزارة وتقديم خدماتها لكل البلديات دون استثناء وتلبية نواقصها، وعلى إصدار تعليماته بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي الليبية للبدء بصرفها.

ومن جانبه أوضح الضاوي، لرئيس الحكومة الليبية، أهمية واختصاصات وزارة الحكم المحلي والبلديات والأجهزة التابعة لها وتواصل الوزارة مع كافة البلديات البالغ عددها 43 بلدية في المنطقة الشرقية، و23 بلدية في المنطقة الجنوبية، و62 بلدية في المنطقة الغربية، وجهازالحرس البلدي، وجهاز الاصحاح البيئي، وشركات الخدمات العامة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر مصادف على توجه الوزارة في تنسيق اجتماع دوري مع كافة البلديات للاستماع إلى العراقيل والمشاكل التي تواجههم في تقديم خدماتهم للمواطنين.