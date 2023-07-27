المنفي من روسيا: حريصون على دعم ومساندة كل جهود التكامل الاقتصادي

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، بمدينة سان بطرسبورغ، بحضور الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين”، ورئيس جمهورية جزر القُمر الاتحادية، رئيس الاتحاد الإفريقي “عثماني غزالي”، ورؤساء الدول والحكومات، رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية، ورؤساء الآليات الإفريقية، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وأكد المنفي، خلال كلمته، في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية أن لقاء اليوم مثال على مدى الرغبة في التأسيس لشراكة استراتيجية ناجحة ذات عائد مباشر على التكامل الإفريقي والمنفعة المشتركة بين إفريقيا وروسيا، وأن هذه الشراكة ستتجلى في مجالات نقل التكنولوجيا والبحث العلمي، وتطوير الكوادر، والطاقة والزراعة.

وأضاف المنفي:” ستدعم هذه الشراكة جهود المجموعة الإفريقية لتحسين موقفها التفاوضي في مجالات التعدين والاستثمارات، وحصولها على حقها في تمثيل عادل ومنصف في مجلس الأمن، وسنكون حريصين على دعم ومساندة كل جهود التكامل الاقتصادي، وما سيُتفق عليه مع روسيا في العديد من المجالات، وفي جهود تعزيز السلام ونزع فتيل النزاعات والصراعات المسلحة.