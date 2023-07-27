وزارة المواصلات تؤكد إجراء ترتيبات للإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي، مع سفير ليبيا للاتحاد الأوروبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، العلاقة مع المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، لرفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الشهوبي أكد أهمية إطلاع الجانب الأوروبي على مستجدات الخطط التصحيحية الجاري تنفيذها، مضيفا أن ما قامت به الوزارة من ترتيبات مع المنظمة الدولية للطيران المدني كان لمعالجة القصور المسجّل والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر.

من جانبه، أكد السفير تعاون المفوضية، واستعدادها لمراجعة ما أنجزه الطيران المدني بشأن متطلبات رفع الحظر الجوي.