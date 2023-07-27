بيان حراك “انتفاضة الحسم والتغيير لإنقاذ ليبيا” يطالب برحيل جميع الأجسام السياسية وإقامة حكومة موحدة

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طالب بيان “انتفاضة الحسم والتغيير لإنقاذ ليبيا بالمنطقة الغربية”، اليوم الخميس من الزاوية، برحيل الأجسام السياسية (حكومة الوحدة والحكومة الليبية والنواب والدولة) في ليبيا، باعتبارها “أجسام مستهلكة وصورة مستهجنة ليس لها المقدرة في إدارة الدولة.

واعتبر البيان، أن استمرار تلك الأجسام سوف يكلف الدولة الليبية الكثير من الويلات والأزمات.

وطالب البيان بإقامة حكومة حقيقية تجمع شمل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا وتوحد كلمتهم وتقوي لحمتهم تحت إرادة ليبية، يمكن عن طريقها إقامة انتخابات نزيهة وحقيقية تفرز أجسام جديدة تعيد الحياة لليبيا والاستقرار لليبيين.

كما طالب البيان بمحاربة الفساد الإداري والمالي الذي استفحل في جسد الحكومة وحلحلة ملف المهجرين وانصافهم في قضيتهم والنظر في أمر السجون والمسجونين ظلما وعدوانا والقيام على ملف المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية.

وطالب البيان المجتمع الدولي بإعطاء فرصة لليبيين في تقرير مصيرهم والخروج بحل لمشكلتهم دون تدخل، وليكن الحل ليبي ليبي صورة ومضمونًا.

كما طالب البيان كل القوى الأمنية في كل مناطق ليبيا أن تقوم بحماية المدنيين وتركهم يعبرون على رأيهم دون مصادرة إرادتهم.