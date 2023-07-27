المجلس الأعلى للقضاء يدين الاقتحام “الشرس” لمقره

أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن إدانته الشديدة للهجمات الإعلامية الشرسة التي وظفت طيلة المدة الفائتة و بمنهجية عالية للطعن في شرعية المجلس واقتحام مقره بصورة وحشية والتي أساءت كثيراً لهيبة القضاء الليبي ومكانته الدولية .

وقال المجلس في بيان صادر عن إن خبر اقتحام المجلس تداولته كثير من وسائل الإعلام الدولية بإندهاش واستغراب كبيرين .

وشدد المجلس على أداء رسالته والمهام المناطة به في طوق متين من العدالة في أجلى صورها وحتى في مواجهة من قارفوا هذا العمل البشع الذي كاد أن يضرب العدالة في ليبيا في مقتل.

وأشاد بقوة بموقف مجلس النواب الذي اضطلع بمهامه وتحمل مسؤولياته في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها والصورة لنصوعها.

وثمن الحكمة الكبيرة التي تعامل بها مع هذا الحدث والحزم الذي غلب فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدة قضائه والنأي به عن المناكفات والأجندة السياسية الضيقة التي استهدف النيل من تاريخه المشرف وعراقته العظيمة