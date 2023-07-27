الاهلي طرابلس يفاجئ الهلال السعودي أمام جماهيره في البطولة العربية 2023

تعادل الهلال السعودي مع اهلي طرابلس (0-0) في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة الثانية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

قدم أهلي طرابلس أداءا مفاجئا، فلم يرهبه الهلال بنجومه ولا الجماهير التي اكتظت بها مدرجات الملعب.

تميز اهلي طرابلس بالانضباط التكتيكي واللعب على التحولات الهجومية، بينما افتقد الهلال في اوقات كثيرة من المباراة القدرة على إيجاد الحلول.

الشوط الأول

خيم الحذر من الجانبين على بداية المباراة، وانحصر اللعب معظم الفترات في منتصف الملعب.

لكن في لدقيقة 7 كاد انيس سيلتو أن يفاجئ الهلال، لولا الدفاع استطاع أن يشتت الكرة.

كاد أحمد التربي مدافع اهلي طرابلس أن يكلف فريقه غاليا، عندما أعاد كرة قصيرة إلى لحارس مرماه، لكن محمد نشنوش خرج من منطقته واستطاع ان يشتت الكرة قبل كاريلو .

مع مرور الوقت بدأ اهلي طرابلس الأفضل انضباطا على أرض الملعب، وشكلت تحركات انيس سيلتو إزعاجا لمدافعي الهلال.

بينما عجز لاعبو الهلال عن ايجاد الحلول الهجومية أمام دفاع الفريق الليبي المنظم.

في الدقيقة 37 لعب ميشايل ديلجادو كرة عرضية تقدم لها سعود عبدالحميد من حهة اليمين، وحولها مباشرة إلى مرمى الأهلي لولا يقظة محمد نشنوش الذي حول الكرة إلى ركلة ركنية.

استفاق الهلال مع اقتراب الشوط الاول من نهايته، عندما وصلت الكرة من ركلة ركنية في الدقيقة 42 إلى روبين نيفيز الذي سدد بقوة على الطاير، لكن الكرة ارتدت من الدفاع وعادت له من جديد، فسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

واصل الهلال الضغط، وتحول ميشايل من الجهينى إلى اليسرى، و توغل بالكرة وسدد كرة أرضية شقت طريقها إلى خارج المرمى، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بدون أهداف.

الشوط الثاني

تميزت بداية الشوط الثاني بنزعة هجومية من جانب الهلال، وارسل ميشايل كرة عرضية سيطر عليها محمد نشنوش.

وطالب عبدالله الحمدان بضربة حرة مباشرة على خط ال18 لمنطقة جزاء الاهلي الليبي، لكن الأردني أدهم المخادمة حكم المباراة أشار إلى استمرار اللعب.

في الدقيقة 51 انفرد انيس سيلتو بالمعيوف لكنه انتظر مساندة، وهيأ الكرة للقادم من الخلف أبوغرقوب الذي سدد الكرة تحولت إلى ركنية من قدم أحد مدافعي الهلال.

أخطر فرص هذا الشوط للهلال كانت في الدقيقة 71 عندما لعب نيفيز كرة في العمق، حوله ميشايل برأسه عرضية، انقض عليها البديل عبدالله رديف برأسه، لكن الكرة ارتطمت في العارضة ةاتجهت إلى خارج الملعب.

توتر خفيف في الملعب بين البليهي وأكراوعي وسرعان ماتمت السيطرة عليه.

نشاط هجومي من الهلال مع بداية الوقت المحتسب بدل ضائع ومدته 9 دقائق، لكنه اصطدم باستبسال من مدافعي أهلي طرابلس،

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع، طالب لاعبو الهلال بضربة جزاء بداعي لمس الكرة يد احد مدافعي أهلي طرابلس لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب، لتنتهي المباراة بالتعادل (0-0).(koora)