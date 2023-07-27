ردا على البعثة الأممية.. البرلمان ينفي فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

نفى مجلس النواب ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول فتح البرلمان باب الترشح لرئاسة الحكومة.

وأعرب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له عن استغرابه من صدور بيان البعثة الأممية قائلا إنه تضمن معلومات غير صحيحة ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب وهذا غير صحيح.

وأكد بليحق أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يفترض أن يكون داعم لتحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.

وأضاف بليحق أن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب باعتماد خارطة الطريق في المسار التنفيذي.