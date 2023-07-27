الدبيبة يصدر تعليمات بتشكيل فريق عمل بشأن الوضع الأمني والمهاجرين على الحدود مع تونس

العنوان

أمر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بتشكيل فريق عمل بين الداخلية والخارجية ورئاسة الأركان العامة لتنسيق العمل وضمان نجاحه، بشأن الوضع الأمني على الحدود الليبية التونسية، وأوضاع المهاجرين الأفارقة الموجودين بالحدود.

وشدد الدبيبة، في اجتماع لمتابعة الوضع الأمني على الحدود الليبية التونسية، حضره وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الخارجية إمحمد زيدان، ورئيس أركان حرس الحدود، وآمر اللواء 19، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الداخلية والخارجية، على جهاز حرس الحدود واللواء 19 بضرورة التعامل الإنساني مع المهاجرين، وتوفير احتياجاتهم اللّازمة.

وأكد الدبيبة على ضرورة الالتزام بعدم تسرب المهاجرين إلى الدولة الليبية، وضرورة التنسيق مع تونس في إرجاعهم لدولهم، وتكفل ليبيا بكافة الإجراءات اللوجيستية اللّازمة.

كما أكد أن ليبيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية تجاه ملف الهجرة في كافة التفاصيل المتعلقة به.