شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بدعوة تلقاها من الرئاسة الروسية.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة اليوم، تزويد دول إفريقيا بالحبوب المجانية، وذلك بعد أيام من انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة وتركيا.

وقال بوتين في القمة التي شاركت فيها 49 دولة إفريقية من أصل 54 إن روسيا مستعدة لتزويد كل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا بما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب المجانية لكل دولة في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأوضح بوتين أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام روسيا بدعم الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى أن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية لضمان إمدادها بالحبوب، مشيراً إلى أن روسيا لديها بنية تحتية قوية لتصدير الحبوب، وأنها قادرة على تزويد الدول الأفريقية بالحبوب بأسعار تنافسية.

وتأتي هذه الخطوة الروسية في الوقت الذي يعاني فيه العديد من دول أفريقيا من أزمة غذائية حادة بسبب الحرب في أوكرانيا، في حين تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتوقف تصديرهما للحبوب أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.

ووفق هيومين رايتس ووتش، فإن 40% من إجمالي واردات القمح إلى ليبيا تأتي من أوكرانيا، ما عرّض البلاد بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الدقيق قرابة 30% بسبب تلك الحرب، حسب المنظمة.

المصدر: القمة الروسية الإفريقية – ليبيا الأحرار

The post المنفي يشارك في قمة “سانت بطرسبرغ” وبوتين يعرض تزويد القارة بالحبوب “مجانا” appeared first on ليبيا الأحرار.

