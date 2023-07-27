“أبوزريبة” يتفقد سير العمل في مقر جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي

الوطن| رصد

زار وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الخميـس رفقة رئيس ديوان الوزارة بِالمنطقة الجنوبية عبدالسلام الشريف، ومدير مديرية أمن بنغازي أحمد الشامخ، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال المهدي بيانكو، مقر جهاز المباحث الجنائية فرع بنغـازي.

وقام أبوزريبة بجولة داخل أقسام ومكاتب ومعامل الجهاز بالكامل، حيث تفقد سير العمل واطلع على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز وآللية العمـل المتبعة، كمَا تحدث معاليه مع عدد من الضباط للاِستماع إلى مقترحاتهم و ملاحظاتهم حول سير العمل والخدمات المقدمة.

وناقش الاجتماع تحديد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز الجهاز وتطويره وتحديثه لتلبية احتياجات الوقت الراهن.

وأثنى أبوزريبة على الجهود المبذولة من قبل الجهاز في مكافحة الجريمة وتطوير الخدمات التي يقدمها، مؤكداً حرص الوزارة على دعمالجهاز وتطوير قدراته وتوفير كافة احتياجاته.