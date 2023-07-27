شلبي: باتيلي لن يتمكن من مصادرة إرادة الليبيين

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب أبو صلاح شلبي، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لن يتمكن من مصادرة إرادة الليبيين وعليه تفهُّم هذا.

وأضاف شلبي، في تصريحات صحفية:” هناك توافق بين ملاحظات باتيلي وما أطلقه سياسيون من نقاط خلاف في بنود قانونَي الانتخابات، اللذان أعدتهما لجنة «6+6».

وتابع:” ما صدر عن لجنة 6+6 انعكاس لما فرضته صعوبة التوافقات حول قوانين الانتخابات وخاصة شروط الترشح لرئاسة الدولة”.

واستطرد:” لو كانت الأوضاع مختلفة أو بالأدق ميسرة لما احتاج البرلمان ومجلس الدولة إلى استنزاف أشهر طويلة للتوافق حول الشروط المطلوبة للترشح” .

ورفض شلبي، ما يروّجه البعض بأن الهدف الرئيسي للنواب والدولة هو إزاحة حكومة الدبيبة وإيجاد البديل لها.

وأكد أن هدف المجلسين هو تهيئة الأرضية وتذليل الصعوبات أمام إجراء الانتخابات، متابعا:” لابد من حكومة موحدة تتولى الإشراف على تنظيم الاستحقاق الانتخابي بعموم البلاد، أيّاً كان شكل تلك الحكومة” .

وأوضح:” لا نمانع بقاء حكومة الدبيبة مع تغيير في بعض مقاعدها الوزارية أو بقاء حكومة حماد وحدوث تغييرات أيضاً بمقاعدها الوزارية.