ردا على تحذيرات البعثة.. النوّاب: لم نفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة

نفى مجلس النواب صحّة ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات، والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، وفق الناطق باسمه.

وأكد مجلس النواب، خلال تصريح للمتحدث باسمه عبد الله بليحق اليوم، أن ما أقره في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة، دون فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة القادمة.

وأعرب مجلس النواب عن استغرابه من صدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة، “ناهيك بوصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، وهذا غير صحيح”.

وأكد مجلس النواب أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب، وفق قوله.

وشدد مجلس النواب على أنه ملتزم بالعمل مع مجلس الدولة لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت أمس من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي بعد اعتماد مجلس النواب خارطة طريق وفتح باب الترشيحات لحكومة جديدة.

وقالت البعثة إن أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.

وأضافت البعثة الأممية أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.

وأوضحت البعثة أن المبعوث باتيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة.

وحذرت البعثة الأممية من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب بإجراء انتخابات وطنية تؤدي إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية.

المصدر: مجلس النواب + البعثة الأممية

