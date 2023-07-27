وزارة التعليم الليبية تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الخميس، عن مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي يوم 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي خلال الفترة من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو. وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو. وتكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.

في حين يبدأ الاكتتاب العام للعام الدراسي 2024 – 2025 خلال شهر أغسطس، وتبدأ السنة الدراسية في العام الدراسي بعد القادم في الأول من سبتمبر 2024.

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