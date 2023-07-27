بليحق: نستهجن تجاوز البعثة الأممية دورها بتحقيق التوافق بين الليبيين

الوطن| رصد

نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريقالمسار التنفيذي بملاحظات، والإدعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

واستنكر بليحق في تصريحٍ له تضمن بيان البعثة على معلومات غير صحيحة، ووصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانبوهذا غير صحيح، موضحًا إنه من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ماتجسده الإجراءات المتخذة من قِبل مجلس النواب.

مؤكدًا أن ما أقره المجلس في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم الخميس إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.