“المقريف” يناقش أهمية ممارسة النَّشاط الرياضي داخل المؤسسات التَّعليمية

التقى وزير التربية والتعليم بالحكومة المنتهية موسى المقريف برابطة قُدامى رياضي نادي الاتِّحاد، وبحضور مدير إدارة التخطيط والاستراتجيات الدكتور فتحي المهشهش.

وناقش اللقاء التوأمة الرياضية بين الأندية الرياضية، ووزارة التَّربية والتَّعليم لِرعاية مسابقات النَّشاط المدرسي، والاهتمام بالموهوبين، وَفتح الأندية أبوابها لِممارسة التلامِيذ للنشاطات الرياضية فِي داخلها.

وأكَّد المقريف خلال اللقاء على أهمِّية ممارسة النَّشاط الرياضي داخِل المؤسسات التَّعليمية، ودورها في مساعدة التلامِيذ والطلاب على زيادة التركيز، وزيادة ارتباطه بالمؤسسة التَّعليمية.

وَكرَّمتْ الرابطة المقريف في ختام اللقاء وقدَّمت له درع النادي، وغلالة الفريق الأول لِكرة القدم تقديراً لِجهوده في إصلاح العملية التَّعليمية، وإعادة تفعِيل النَّشاط المدرسي.