بالفيديو : ملخص مباراة الاهلي طرابلس والهلال السعودي اليوم في البطولة العربية

تعادل الهلال السعودي أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، بدون أهداف اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في أولى جولات منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات، ببطولة كأس الأندية العربية.

وقدم أهلي طرابس مستوى جيداً في اللقاء، بقيادة مدربه التونسي طارق جرايا، الذي استطاع الحد من خطورة لاعبي الهلال السعودي، الذي امتلك على الورق العديد من الأسماء المميزة على غرار روبن نيفيز الوافد حديثاً من وولفرهامبتون الإنكليزي.

ولم يشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث فشل الهلال في الضغط على الأهلي الذي عرف كيف يخرج الكرة من مناطقه، بينما كان الشوط الثاني أفضل نسبياً، وكاد الفريق الليبي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 51 حين انفرد أنيس سيلتو بالحارس عبدالله المعيوف، ومرر لزميله القادم من الخلف أبو عرقوب الذي سدد كرة جانبت المرمى.

وكاد عبدالله رديف أن يسجل هدفاً للهلال في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة وخرجت من الملعب، ليطلق الحكم أدهم مخادمة صافرة النهاية بعدما صمد دفاع الأهلي الليبي حتى الرمق الأخير.