تفاصيل القبض على شخص قام بالسطو على محل لبيع المواد الغذائية

تمكن مركز شرطة بوعطني بمديرية امن بنغازي من القبض على شخص قام بالسطو على محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة المساكن بواسطة سلاح أبيض (طباق) والإعتداء على العامل وضربه وكسر أنفه وسرقة مبلغ مالي 5000آلاف دينار وعدد ثمانون كرت من كروت الدفع المسبق.

وإستجابة لشكوى مواطن ضد شخصين قام بالسطو على محله الواقع بمنطقة المساكن والإعتداء على العامل بالمحل بواسطة سلاح أبيض (طباق) مما أدى إلى كسر أنفه ودخوله إلى المستشفى وقاموا أيضاً بسرقة مبلغ مالي وقدره 5000 آلاف دينار بالإضافة إلى سرقة 80 كرت من كروت الدفع المُسبق .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعلين وعند وصولهم وجدو اثار للإعتداء و الإتلاف داخل المحل .

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية أحد الشخصين وهو الذي قام بالإعتداء على العامل وهو من سكان منطقة المساكن حيث تم إعداد كمين محكم له وضبطه بالقرب من منزله وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى ف.ع.ش من مواليد 2006 ليبي الجنسية وإعترف بالإعتداء على العامل الذي يعمل بمحل المواد الغذائية وسرقة المبلغ المالي وتقاسمه مع شريكه الآخر الذي جاري البحث عنه .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة ..