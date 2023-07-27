الدبيبة لـ«بن قدارة»: لابد من دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار مؤسسة النفط

تابع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة.

وتستهدف الخطة زيادة الإنتاج إلى 2 برميل من النفط الخام يوميا، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف لرفع إنتاج الغاز ومشتقاته، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

وأوضح بن قدارة، للدبيبة، الإجراءات التنفيذية المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها، مبيّنا أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة، تتمثل في الخطة التشغيلية والتي تهدف إلى المحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللازمة، وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار مؤسسة النفط واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.