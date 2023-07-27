بليحق ينفي ادعاء البعثة الأممية باعتماد النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي

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نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الخميس ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات.

وأبدى بليحق استغرابه من الادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة مؤكدًا أن هذا البيان تضمن معلومات غير صحيحة.

وأوضح أن بيان البعثة وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب وهذا غير صحيح ومن المفترض أن يكون دور البعثة هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.

وأكد بليحق أن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.