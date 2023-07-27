“دبيبة” يتابع مع “بن قدارة” الخطة التطويرية المعتمدة لمؤسسة النفط الليبية

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمتابعة الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة.

وتستهدف الخطة زيادة الإنتاج إلى 2 برميل من النفط الخام يوميا، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف لرفع إنتاج الغاز ومشتقاته.

وأوضح بن قدارة، خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها، مبيناً أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة، تتمثل في الخطة التشغيلية والتي تهدف إلى المحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللاّزمة، وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

وأكد دبيبة، خلال الاجتماع على دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار مؤسسة النفط واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.

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