الداخلية تبحث مع الملحق الاقتصادي في السفارة الصينية قضية العمالة المتورطة في تعدين “بيتكوين”

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بحث مدير مكتب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لواء عبد الواحد عبد الصمد، مع الملحق الاقتصادي بسفارة الصين لدى ليبيا قضية العمالة الصينية في تعدين “بيتكوين”.

وأشارت الوزارة إلى أن القضية التي بحثها عبدالصمد مع الملحق الاقتصادي للعمالة الصينيين الذين تم ضبطهم في مكان مخصص لتعدين العملات المشفرة “بيتكوين” داخل مصنع زليتن للحديد والصلب .

وأوضحت الداخلية أنها في 22 يونيو 2023، احتجزت 50 شخص يحملون الجنسية الصينية لتعدينهم “بيتكوين” بعد مداهمة مزرعة في منطقة زليتن.

وذكرت أن مكتب النائب العام، أعلن في بيان عن إجراءات تقصي عمليات تعدين العملات المشفرة في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة.

وقال البيان إن المحقق أخذ لدى وصوله إلى مصنع حديد زليتن “في إثبات حالة الأشياء، فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة 50 شخصاً من الجنسية الصينية فوجّه الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم، ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة ومخالفة قواعد السياسة النقدية”.